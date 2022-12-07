Португалия — Швейцария: видеообзор матча 1/8 финала ЧМ-2022

Сборная Португалии в 1/8 финала ЧМ-2022 обыграла Швейцарию (6:1).

В составе португальцев форвард Гонсалу Рамуш отметился хет-триком и результативной передачей.

Видеообзор матча ЧМ-2022 Португалия — Швейцария

В четвертьфинале Португалия встретится со сборной Марокко, которая ранее оказалась сильнее Испании. Встреча пройдет 10 декабря.