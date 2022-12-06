Португалия — Швейцария: команды обменялись голами во втором тайме

Защитник сборной Португалии Рафа Геррейру забил гол в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против команды Швейцарии.

Он сделал счет 4:0 в пользу португальцев на 56-й минуте встречи.

Геррейру убежал один на один с вратарем и мощно пробил под перекладину.

Но на 58-й минуте швейцарцы размочили счет в матче. Автором гола стал защитник Мануэль Аканджи.