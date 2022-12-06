Криштиану Роналду остался в запасе сборной Португалии на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии

Сборные Португалии и Швейцарии назвали стартовые составы команд на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

Как и ожидалось, нападающий Криштиану Роналду не попал в стартовый состав и остался в запасе.

Португалия: Кошта, Далот, Пепе, Р.Диаш, Р.Геррейру, Капрвалью, Отавиу, Б.Фернандеш, Б.Силва, Ж.Феликс, Гонсалу Рамуш.

Швейцария: Зоммер, Эдмилсон, Шер, Аканджи, Фройлер, Джака, Родригес, Соу, Варгас, Эмболо, Шакири.