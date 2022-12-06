Португалия — Швейцария: прямая трансляция матча ЧМ-2022 по футболу

6 декабря в Лусаиле (Катар) сборная Португалии сыграет против Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу.

«СЭ» проведет онлайн текстовую трансляцию матча Португалия — Швейцария. Видеотрансляция игры будет доступна на каналах matchtv.ru и «Матч Премьер» (начало — в 21.45).

Сборная Португалии вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места в группе H с 6 очками в 3 матчах. Швейцария заняла вторую строчку в группе G с 6 очками в 3 играх.

Победитель матча Португалия — Швейцария встретится в четвертьфинале с победителем другой игры 1/8 финала турнира Марокко — Испания.