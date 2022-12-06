Португалия — Швейцария: вышедший на замену Леау забил гол в ворота швейцарцев

Нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау забил гол в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии.

Он довел преимущество португальской команды до неприличного — 6:1.

Отметим, что Леау вышел на замену по ходу второго тайма.