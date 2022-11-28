Португалия — Уругвай: Бруну Фернандеш открыл счет в матче. Гол сначала записали на Криштиану Роналду

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш открыл счет в матче группового этапа ЧМ-2022 против Уругвая.

Он отличился на 54-й минуте встречи — 1:0.

Фернандше сделал навес в штрафную, на которой выскакивал Криштиану Ронладу, но форвард не коснулся мяча, который, в итоге, заскочил в ворота.

Мяч сначала был записан на капитана португальцев, но быстро переписан на Фернандеша.