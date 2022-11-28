Португалия — Уругвай: Криштиану Роналду и Кавани выйдут в стартовых составах

Португалия сыграет против Уругвая в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Портагулия: Д.Кошта, Ж.Канселу, Р.Диащ, Пепе, Н.Мендеш, Невеш, Карвалью, Б.Силву, Б.Фернандеш, Ж.Феликс, К. Роналду.

Уругвай: Рочет, Хименес, Годин, Коатес, Варела, М.Оливера, Бентанкур, Вальверде, Весино, Нуньес, Кавани.