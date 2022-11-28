Португалия — Уругвай: Нуну Мендеш покинул поле в слезах

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш получил травму в матче 2-го тура группового турнира ЧМ-2022 с Уругваем и был заменен.

Мендеш покинул поле в слезах. Вместо него вышел Рафаэль Геррейро.