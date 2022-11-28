Португалия — Уругвай: прямая трансляция матча ЧМ-2022

28 ноября в Лусаиле (Катар) сборная Португалии сыграет с Уругваем в матче группы H чемпионата мира-2022 по футболу. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Португалия — Уругвай. Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru (начало — в 18.45).

24 ноября португальцы выиграли у Ганы со счетом 3:2, а Уругвай сыграл вничью с Кореей (0:0).

Сборная Португалии с тремя очками лидирует в группе H. Уругвай (один балл) располагается на второй строчке турнирной таблицы.