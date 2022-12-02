Португалия впервые в своей истории проиграла матч чемпионата мира, в котором открыла счет

Сборная Португалии впервые в своей истории проиграла матч чемпионата мира, в котором открыла счет.

2 декабря португальцы проиграли Южной Корее (1:2) в матче заключительного тура групповой стадии ЧМ-2022. Счет в игре открыла Португалия на пятой минуте.

Как сообщает Opta, Португалия впервые в своей истории проиграла матч чемпионата мира, в котором открыла счет. До игры с Кореей у команды было 18 матчей, в которых португальцы забили первыми, — 15 выиграли и 3 завершились вничью.

Португалия заняла первое место в группе Н (6 очков) и вышла в плей-офф ЧМ-2022. Сборные Кореи и Уругвая набрали по 4 очка, но корейцы вышли в 1/8 финала по дополнительным показателям.