Португалия впервые в своей истории забили шесть голов в матче плей-офф ЧМ

Сборная Португалии одержала крупную победу над Швейцарией (6:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

Португальцы впервые в своей истории забили шесть голов в матче плей-офф ЧМ, а также в третий раз в своей истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира (также ЧМ-1966 и ЧМ-2006).

Португалия вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет против сборной Марокко, выбившей Испанию.