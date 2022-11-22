Агент Барбоза: «Роналду почти 38, в последний раз он играл 6 ноября...»

Португальский агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» высказал сомнения в том, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду сможет показать свой максимум на ЧМ-2022 в Катаре.

— Криштиану Роналду — главная надежда сборной Португалии на этом турнире?

— Нет, я бы так не сказал.

— ?

— Ну смотрите. Ситуация в «Манчестер Юнайтед» может негативно сказаться на его форме. Криштиану почти 38 лет. В последний раз он принимал участие в официальном матче 6 ноября. Кроме того, не проходил предсезонку. Я не уверен, что сейчас он в порядке.

— Вы его и раньше критиковали...

— Да. От своих слов не отказываюсь. Считаю, потенциал сборной Португалии выше, если она не играет только на Роналду. Если в Катаре наша команда будет зависеть только от него, ни к чему хорошему это не приведет.

— Против Ганы он сыграет на месте центрального нападающего или возможен вариант слева в атаке?

— Думаю, на острие атаки. В первой игре он точно выйдет в стартовом составе.

— В отборочном цикле в центре нападения у вас иногда играл Диого Жота, но он пропустит турнир из-за травмы.

— Да, вот это очень большая потеря для нас. На мой взгляд, Жота значил для этой сборной Португалии больше, чем Криштиану Роналду. Его нам будет сильно не хватать.

24 ноября португальцы сыграют с Ганой в группе H на чемпионате мира-2022 в Катаре.