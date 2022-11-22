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22 ноября, 22:40

Португальский агент считает, что у Месси больше шансов успешнее отыграть на ЧМ, чем у Роналду

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» ответил на вопрос, на что способны сборные Португалии и Аргентины на чемпионате мира-2022 в Катаре.

— Как вы думаете, неудача Месси в первом туре дополнительно подстегнет Роналду, который собирался поставить аргентинцу мат на этом ЧМ?

— Я опять же призываю все решать на футбольном поле, а не на словах. Впереди у Португалии Гана, которую ни в коем случае нельзя недооценивать. Африканские сборные на этом турнире темные лошадки. Посмотрим...

— Так кто в итоге окажется выше на этом турнире — Месси или Роналду?

— Турнир — это турнир. Но если мы проанализируем дистанцию с начала клубного сезона до сегодняшнего дня, то Месси, конечно, выглядит предпочтительнее. Он показал намного больше, чем Роналду. Повторюсь, Криштиану даже отказался проходить предсезонку. Пропустил немало игр. Никто не знает, в какой сейчас он форме. Так что на бумаге у Лео больше шансов, чтобы успешнее отыграть на этом ЧМ.

— Мечта Роналду хлопнуть дверью и выиграть трофей — несбыточна?

— Ну... Не так-то просто ее осуществить. Есть очень хорошие команды, которые, как мне кажется, сильнее португальцев.

— Например?

— Бразилия, Аргентина.

— Аргентина?!

— Да. Я бы пока не сбрасывал ее со счетов. Осечки случаются. В общем, Португалия — это не первый кандидат на победу в турнире.

— Какой тогда потолок у команды Фернанду Сантуша?

— Как минимум — четвертьфинал.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Португалии по футболу
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