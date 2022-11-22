Португальский агент считает, что у Месси больше шансов успешнее отыграть на ЧМ, чем у Роналду

22 ноября, 22:40
Агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» ответил на вопрос, на что способны сборные Португалии и Аргентины на чемпионате мира-2022 в Катаре.
— Как вы думаете, неудача Месси в первом туре дополнительно подстегнет Роналду, который собирался поставить аргентинцу мат на этом ЧМ?
— Я опять же призываю все решать на футбольном поле, а не на словах. Впереди у Португалии Гана, которую ни в коем случае нельзя недооценивать. Африканские сборные на этом турнире темные лошадки. Посмотрим...
— Так кто в итоге окажется выше на этом турнире — Месси или Роналду?
— Турнир — это турнир. Но если мы проанализируем дистанцию с начала клубного сезона до сегодняшнего дня, то Месси, конечно, выглядит предпочтительнее. Он показал намного больше, чем Роналду. Повторюсь, Криштиану даже отказался проходить предсезонку. Пропустил немало игр. Никто не знает, в какой сейчас он форме. Так что на бумаге у Лео больше шансов, чтобы успешнее отыграть на этом ЧМ.
— Мечта Роналду хлопнуть дверью и выиграть трофей — несбыточна?
— Ну... Не так-то просто ее осуществить. Есть очень хорошие команды, которые, как мне кажется, сильнее португальцев.
— Например?
— Бразилия, Аргентина.
— Аргентина?!
— Да. Я бы пока не сбрасывал ее со счетов. Осечки случаются. В общем, Португалия — это не первый кандидат на победу в турнире.
— Какой тогда потолок у команды Фернанду Сантуша?
— Как минимум — четвертьфинал.
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