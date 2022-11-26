После отъезда Бензема атмосфера в сборной Франции улучшилась

26 ноября, 15:38
Атмосфера в сборной Франции на чемпионате мира-2022 в Катаре улучшилась после отъезда форварда национальной команды Карима Бензема, сообщает L'Equipe. Нападающий получил повреждение и был вынужден покинуть расположение сборной.
По информации источника, атмосфера в команде до момента, когда Бензема присоединился к сборам Франции перед ЧМ-2022, и после того, как он покинул расположение национальной команды, была значительно лучше. Сообщается, что молодые футболисты ощущали себя некомфортно рядом с Бензема и почувствовали облегчение после его отъезда.
После получения травмы к Бензема зашел лишь один игрок сборной Франции — нападающий Маркус Тюрам. Бензема и Тюрам являются друзьями.
Сборная Франции одержала победу над Австралией (4:1) в 1-м туре группового турнира ЧМ-2022. Игра второго тура Франция — Дания состоится сегодня, 26 ноября, начало — в 19:00.
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