После отъезда Бензема атмосфера в сборной Франции улучшилась

Атмосфера в сборной Франции на чемпионате мира-2022 в Катаре улучшилась после отъезда форварда национальной команды Карима Бензема, сообщает L'Equipe. Нападающий получил повреждение и был вынужден покинуть расположение сборной.

По информации источника, атмосфера в команде до момента, когда Бензема присоединился к сборам Франции перед ЧМ-2022, и после того, как он покинул расположение национальной команды, была значительно лучше. Сообщается, что молодые футболисты ощущали себя некомфортно рядом с Бензема и почувствовали облегчение после его отъезда.

После получения травмы к Бензема зашел лишь один игрок сборной Франции — нападающий Маркус Тюрам. Бензема и Тюрам являются друзьями.

Сборная Франции одержала победу над Австралией (4:1) в 1-м туре группового турнира ЧМ-2022. Игра второго тура Франция — Дания состоится сегодня, 26 ноября, начало — в 19:00.