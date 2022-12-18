Посол Аргентины в России: «Сейчас Месси — номер один в истории аргентинского футбола»

Посол Аргентины в России Эдуардо Зуайн поделился эмоциями от победы аргентинской сборной на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Счастлив за команду и страну. Кто номер один в футболе в истории Аргентины? У каждого времени свой герой. Ди Стефано, Марадона, Месси... Сейчас номер один — Месси», — цитирует «РБ Спорт» Зуайна.

В финале сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Бронзовые медали турнира завоевала сборная Хорватии.

Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира. Форвард Лионель Месси выиграл мировое первенство впервые.