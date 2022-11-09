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ЧМ-2022

Сегодня, 08:59

Посол ЧМ-2022 в интервью назвал гомосексуальность «психическим дефектом»

Иван Торопцев
Корреспондент
Катар.
Фото Global Look Press
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Посол ЧМ-2022 в Катаре, бывший полузащитник сборной Катара и «Аль-Садда» Халид Салман прокомментировал приезд на турнир болельщиков с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«Они должны принимать наши правила, приезжая к нам. Гомосексуальность — это харам. Вы знаете, что значит харам? Я не скажу, являюсь строгим мусульманином, но почему гомосексуализм — харам? Потому что это повреждение мозга, психический дефект», — приводит Reuters слова Салмана.

Салман давал интервью немецкому телеканалу ZDF. После ответа посла ЧМ-2022 на вопрос о людях нетрадиционной ориентации интервью было остановлено. Планировалось, что оно появится в эфире во вторник, 8 ноября.

Организаторы ЧМ-2022 и представители ФИФА отказались от комментариев на эту тему.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Матчи турнира примут 8 стадионов из 5 городов Катара.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
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