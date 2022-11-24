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24 ноября, 19:55

Свищев: «Сердца всех россиян будут на стороне Сербии в матче против Бразилии на ЧМ»

Свищев считает, что россияне будут болеть за Сербию в матче против Бразилии на ЧМ-2022
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной Сербии против команды Бразилии на чемпионате мира-2022.

«Сердца всех россиян будут на стороне Сербии. Я болею за них и желаю удачи. Может, сербский футбол не такой известный и титулованный, но от их сборной можно ожидать неприятных сюрпризов. Вся моя семья и знакомые болеют за Сербию. Очень надеемся, что они пройдут дальше, шанс у них есть. Не надо переживать и бояться за матч с Бразилией. Не такие уж они и страшные. Вот сборные Аргентины и Японии показали, на что они способны. Надо играть в свою игру и бороться», — сказал Свищев «СЭ».

Матч Бразилия — Сербия пройдет 24 ноября на стадионе «Лусаил» в Катаре. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Сербии по футболу
Дмитрий Свищев
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