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24 ноября, 20:20

Свищев — о поддержке России Сербией на ЧМ: «Это очень приятно и важно для нас!»

Свищев отреагировал на пророссийские лозунги сербских фанатов перед матчем ЧМ против Бразилии
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Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что сербские фанаты скандировали пророссийские лозунги перед матчем чемпионата мира в Катаре против Бразилии.

«Очень приятно, что сербские болельщики и сербский народ ценит дружбу. Россия всегда поддерживает Сербию, уже много лет. Мы видим, как не только футбольные, но и другие сербские болельщики традиционно поддерживают нашу команду и страну. Это очень приятно и важно для нас! Тем более в такие трудные времена. Сербия не боится, это дорогого стоит. Думаю, это оценит весь наш российский народ», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что фанаты сборной Сербии скандировали имя президента России Владимира Путина перед матчем чемпионата мира в Катаре против Бразилии.

Матч ЧМ-2022 Бразилия — Сербия пройдет на стадионе в Лусаиле, начало — в 22:00 (мск).

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Сербии по футболу
Дмитрий Свищев
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