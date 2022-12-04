Премьер-министр Нидерландов ответил Джо Байдену после вылета сборной США с чемпионата мира-2022

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ответил президенту США Джо Байдену после матча 1/8 финала чемпионата мира-2022, в котором нидерландцы одержали победу над американцами (3:1).

Ранее Байден поддержал свою сборную в социальных сетях перед игрой с Нидерландами. Политик обратился к футболистам национальной команды: «Это называется соккер! Вперед США!».

После поражения американцев, премьер-министр Нидерландов Рютте ответил президенту США

«Извини, Джо, футбол победил», — написал премьер в своих социальных сетях и добавил подмигивающий смайлик.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Нидерландов встретится в 1/4 финала турнира с Аргентиной. Матч пройдет 9 декабря, начало — 22.00 мск.