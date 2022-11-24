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24 ноября, 18:20

Премьер-министр Японии надеется, что победа над Германией на ЧМ-2022 придаст команде уверенности

Анна Горшкова
Корреспондент
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида прокомментировал победу команды над Германией (2:1) в матче группового этапа ЧМ-2022.

«Это был удивительный матч, в котором «самураи» показали силу команды и отдельных игроков, а также отличную стратегию тренера. Думаю, вся страна была переполнена эмоциями от этой великолепной победы», — приводит слова Кисида Nippon.

Премьер-министр Японии также выразил надежду, что победа над Германией придаст команде уверенности, чтобы выйти в плей-офф турнира.

Во втором туре японцы сыграют 27 ноября с Коста-Рикой. В группе Е Испания занимает первое место (3 очка), Япония — вторая (3 очка), Германия — третья (0 очков), Коста-Рика — четвертая (0 очков).

Источник: Nippon
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
Сборная Японии по футболу
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