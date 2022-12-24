Президент «Баварии» объяснил, почему решение оставить Флика в сборной Германии правильное

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о решении Немецкого футбольного союза (DFB) оставить Ханси Флика на посту главного тренера сборной Германии.

«Менее чем через два года пройдет чемпионат Европы. Немецкий футбол должен объединиться. Мы не должны впадать в негатив. Я думаю, что решение оставить Флика в сборной было правильным. Почему? В «Баварии» Флик показал, что способен выигрывать трофеи. Именно в этом состоит задача. Немецкая сборная должна выступать в плей-офф крупных турниров и, согласно их собственным стандартам, быть способной бороться за трофеи. Нужно рассматривать домашний чемпионат Европы как большую возможность. Финал чемпионата мира в очередной раз показал, как футбол может вдохновлять людей. Болельщики сделали ЧМ-2006 в Германии незабываемым турниром. Теперь нужно воссоздать эту атмосферу снова», — приводит слова Хайнера Abendzeitung.

Сборная Германии не вышла из группы на втором чемпионате мира подряд. На чемпионате мира в Катаре немцы финишировали на третьем месте в группе.