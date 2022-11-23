Президент Датского футбольного союза Меллер сообщил, что организация может выйти из состава ФИФА

23 ноября, 17:02
Президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер допустил, что организация может выйти из состава ФИФА.
Ранее стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила сборной Дании выходить в форме с лозунгом: «Права человека для всех».
«Это решение (о выходе из ФИФА) еще не принято. Мы обсуждаем это в скандинавском регионе с августа», — цитирует Меллера The Athletic.
Он также заявил, что Дания не будет поддерживать на предстоящих выборах действующего президента ФИФА Джанни Инфантино.
Датский футбольный союз осудил политику ФИФА на фоне нарушений условий труда среди мигрантов, работавших на строительстве объектов чемпионата мира в Катаре.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования