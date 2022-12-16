Президент ФИФА Инфантино назвал чемпионат мира в Катаре лучшим в истории

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на пресс-конференции поделился впечатлениями от чемпионата мира, который проходит в Катаре с 20 ноября.

«Это лучший чемпионат мира в истории. Турнир в Катаре посетило 3,27 миллиона зрителей. На ЧМ в России побывало 3,03 миллиона зрителей», — заявил Инфантино.

Отметим, Инфантино опоздал на собственную пресс-конференцию на 59 минут из-за заседания совета ФИФА.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря. Начало — 18.00 по московскому времени.

Прошлый ЧМ проходил в 2018 году в России. Победителем стала команда Франции, обыграв в финале Хорватию (4:2).