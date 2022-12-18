Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал футболистов после поражения в финале ЧМ-2022

Президент Франции Эммануэль Макрон вышел на поле после финала чемпионата мира, чтобы поддержать проигравшую французскую сборную.

«Это команда позволила нам мечтать», — написал Макрон в Twitter.

Аргентина в третий раз стала чемпионом мира, обыграв команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти) в финале ЧМ-2022 в Катаре.

Сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира по футболу.

Франция выигрывала чемпионаты мира в 1998 и 2018 годах.