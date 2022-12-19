Стало известно, что Макрон сказал Мбаппе после поражения Франции в финале ЧМ-2022

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, какими словами старался подбодрить нападающего Килиана Мбаппе после поражения в финале ЧМ-2022 от сборной Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти).

«Мбаппе — очень хороший игрок, но он молод, я сказал ему, что ему всего 24 года.

Он стал лучшим бомбардиром этого чемпионата мира. Он уже выиграл чемпионат мира, теперь вышел в финал...

Мне было больно видеть, как он грустит. Я сказал, что он заставил нас очень гордиться и что, в конце концов, мы проиграли футбольный матч. Это спорт», — цитирует Макрона RMC Sport.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах. Их соперники в финале — французы — становились чемпионами мира в 1998 и 2018 годах.