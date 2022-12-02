Президент Германии: «Это был непростой чемпионат мира, настало время немного отдохнуть»

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к национальной команде, которая не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2022.

«Дорогая команда, для нас это был непростой чемпионат мира. Конечно, мы бы с удовольствием продолжали болеть за вас. Настало время сделать глубокий вдох, немного отдохнуть и со свежими силами отправиться на следующий турнир. Желаю вам успехов в этом начинании!» — написал Штайнмайер под постом сборной Германии в соцсетях.

В группе Е Япония заняла первое место с 6 очками, Испания с 4 очками стала второй и вышла в 1/8 финала турнира вместе с японцами. Германия с 4 очками оказалась на третьем месте, уступив испанцам по разности мячей. Коста-Рика заняла последнюю, четвертую строчку (3 очка).