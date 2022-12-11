Президент «Милана» — об игре Жиру: «Мы тоже сыграли небольшую роль в успехе Франции»

Президент «Милана» Паоло Скарони отметил игру нападающего команды Оливье Жиру на чемпионате мира в Катаре в составе сборной Франции.

«У него все очень хорошо. Я думаю, что Франции во многом ему обязана на этом турнире.

Здесь, в Милане, мы немного оживили его. С нами он нашел новую мотивацию, которую он также не растерял в сборной. Так что мы тоже сыграли небольшую роль в успехе Франции», — приводит слова Скарони Sky Sport Italia.

На чемпионате мира в Катаре 36-летний Жиру забил 4 гола в 4 матчах.

В полуфинале сборная Франции 14 декабря сыграет с командой Марокко.