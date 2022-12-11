Президент ОАЭ поздравил короля Марокко с выходом национальной команды по футболу в полуфинал ЧМ-2022 в Катаре

Президент ОАЭ Халифа ибн Заид аль-Нахайян в телефонном разговоре поздравил короля Марокко Мухаммеда VI с выходом национальной команды по футболу в полуфинал ЧМ-2022. Об этом сообщает Gulf Today.

По информации источника, во время телефонного разговора с Мухаммедом президент ОАЭ подчеркнул, что это историческое достижение для арабской команды распространило атмосферу счастья и подтвердило способность марокканцев по-настоящему соревноваться на крупных турнирах. Он высоко оценил выдающееся выступление сборной Марокко, отметив огромную решимость, которую игроки проявили для достижения победы, и проявленное ими высокое спортивное мастерство. Аль-Нахайян пожелал марокканской команде успехов в следующем раунде турнира.

В четвертьфинале ЧМ-2022, который состоялся, 10 декабря, сборная Марокко обыграла Португалию со счетом 1:0. 14 декабря команда встретится с Францией. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.