Президент ОКР заявил, что финал чемпионата мира по футболу повысил интерес ко всему спорту

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции (3:3, 4:2 — по пенальти) положительно сказался на росте интереса к спорту в целом.

«Финал чемпионата мира серьезно отличался от остальных, такого напряжения и драматизма ни одна игра последних лет не выдерживала, — сказал Поздняков ТАСС. — В финале чемпионата мира в России тоже было забито много мячей, игра для финала была результативной, но тогда доминировала одна команда, тут была интрига, что ценят болельщики. Благодаря таким эмоциям спорт поддерживают во всем мире миллиарды болельщиков, сейчас это был футбол, в будущем это будут другие виды спорта. Мне радостно как спортивному руководителю наблюдать такие драматические финалы, они повышают интерес к отрасли, в спорт приходит больше детей. Поздравляю Катар и Международную федерацию футбола (ФИФА) с великолепной организацией соревнований».

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.