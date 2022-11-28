Дюков заявил, что болеет за Сербию на ЧМ-2022 в Катаре

Сегодня, 10:37
Президент РФС Александр Дюков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, за кого болеет на чемпионате мира-2022 в Катаре.
«Симпатизирую сборной Сербии и, может быть, Бразилии», — сказал Дюков «СЭ».
24 ноября сборная Бразилии выиграла у Сербии (2:0) в группе G ЧМ-2022. Сегодня пентакампеоны проведут матч со Швейцарией (19.00), а сербы встретятся с Камеруном (13.00).
У Сербии — 0 очков и четвертая строчка в своей группе. Бразилия лидирует с 3 баллами.
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