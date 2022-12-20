Президент США Байден поздравил сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022

Президент США Джо Байден поздравил сборную Аргентины с победой на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Поздравляю тебя, Альберто, и каждого аргентинца с упорной и заслуженной победой», — обратился Байден в соцсетях к президенту Аргентины Альберто Фернандесу.

Также президент США заявил, что заметил в национальной команде Аргентины потенциального игрока с большим будущем.

«Знаешь, я думаю, что у этого парня, Месси, может быть будущее», — в шуточной форме добавил Байден.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, 4:2 — по пен.) и стала трехкратным чемпионом мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.