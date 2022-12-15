Президент «Урала» Иванов оценил идею проведения чемпионатов мира по футболу зимой

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением об идее проведения следующих чемпионатов мира по футболу зимой.

«С моим мнением можно не согласиться, но мне кажется, зимой футболисты еще не так истощены. Когда летом заканчивается чемпионат, то игроки сборных уже измочаленные. Многие из них играют в еврокубках. Но как проводить чемпионат мира зимой в той же Европе?

Я бы был не доволен, если бы работал в европейском клубе и моих игроков выдергивали посреди сезона? Почему? Считаю, чемпионат мира — это самое главное соревнование в футболе. Надо к этому привыкнуть. Надо проводить так, чтобы было удобно, а футболисты подходили в лучших кондициях", — цитирует Иванова Legalbet.

Чемпионат мира по футболу-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах Катара.