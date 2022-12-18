Президенты Франции и Аргентины подшутили друг над другом перед финалом ЧМ-2022

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Аргентины Альберто Фернандес подшутили друг над другом перед финальным матчем чемпионата мира-2022 между своими сборными.

«Дорогой друг Эммануэль, я испытываю к тебе глубокую привязанность и желаю тебе всего самого лучшего в будущем. За исключением воскресенья. Аргентина — моя любимая страна! Вперед, небесно-голубые», — написал Фернандес в социальной сети.

«Дружба связывает меня с Аргентиной и Латинской Америкой. Но я заранее прошу у вас прощения за этот вечер. Вперед, синие!» — ответил Макрон.

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря и начнется в 18.00 (мск).