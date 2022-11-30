Пулишич был доставлен в больницу после матча с Ираном на ЧМ-2022

Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич был доставлен в больницу для прохождения обследования после завершения матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 против команды Ирана (1:0), сообщает журналист Бен Джейкобс.

Игрок сборной США стал автором победного гола в этом матче. Но в том эпизоде он получил травму в столкновении с вратарем и был заменен в перерыве встречи.

Пулишич получил травму живота и направлен в больницу для прохождения обследования.

Сборная США набрала 5 очков и вышла в плей-офф со второго места в группе В. В 1/8 финала американцы 3 декабря сыграют с командой Нидерландов.