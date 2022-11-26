Пулишич признан лучшим игроком матча Англия — США

Нападающий сборной США Кристиан Пулишич признан лучшим игроком матча чемпионата мира-2022 против Англии (0:0). После игры ему вручили памятный приз.

24-летний американец отыграл всю встречу, 4 раза пробил по воротам соперника, один раз попал в перекладину. Также на его счету 1 отбор, 2 успешные обводки и 79 процентов точность передач.

По итогам игрового дня в группе В Англия занимает первое место (4 очка). На второй строчке Иран (3 очка), на третьей — США (2 очка), на четвертой — Уэльс (1 очко).

Англия следующий матч проведет 29 ноября против Уэльса, а США в этот же день встретится с Ираном. Обе встречи начнутся в 21.00 мск.