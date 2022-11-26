Пулишич остался доволен игрой сборной США в матче против Англии

Нападающий сборной США Кристиан Пулишич прокомментировал ничью с Англией (0:0) в матче чемпионата мира-2022.

«Действительно, это была солидная игра команды. Ничья — не самое худшее, но были отрезки игры, когда мы демонстрировали превосходство. Сражались лицом к лицу с очень сплоченной командой, но впереди еще много работу. Думаю, что это было действительно хорошее выступление с нашей стороны», — цитирует BBC Пулишича.

По итогам игрового дня в группе В Англия занимает первое место (4 очка). На второй строчке Иран (3 очка), на третьей — США (2 очка), на четвертой — Уэльс (1 очко).

Англия следующий матч проведет 29 ноября против Уэльса, а США в этот же день встретится с Ираном. Обе встречи начнутся в 21.00 мск.