Рабьо рассказал, в чем заключается сила сборной Франции

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо прокомментировал результат матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Австралией (4:1).

«Это было хорошее командное выступление. Мы довольны. Это отличный старт турнира для нас. В начале матча мы были немного обескуражены, но быстро отреагировали на пропущенный мяч, забили и завершили дело во втором тайме. Мы не паниковали, и в этом наша сила как команды. Надеюсь, мы продолжим в том же духе. Теперь нужно готовиться к следующим матчам», — приводит слова Рабьо RMC Sport.

Сборная Франции лидирует в группе D по итогам игрового дня (3 очка), Дания — вторая (1 очко), Тунис — третий (1 очко), Австралия — четвертая (0 очков).

Французская команда проведет следующий матч 26 ноября против Дании (19.00 мск), а австралийцы в этот же день встретятся с Тунисом (13.00 мск).