Радченко считает, что нынешняя сборная Хорватии слабее, чем на ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» сравнил сборную Хорватии на чемпионах мира-2018 и 2022 года.

«Конечно, годы дают знать. Сейчас это команда, где играют ветераны. Выглядят они неплохо, но 4 года назад Хорватия была более мобильной, агрессивной. Сейчас они больше играют на опыте», — сказал Радченко «СЭ».

На ЧМ-2018 хорваты дошли до финала, где уступили Франции (2:4).

В пятницу, 9 декабря, сборная Хорватии сыграет с Бразилией в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.