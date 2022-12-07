Радимов о вылете Испании: «Контроль мяча — это хорошо, но до опасных моментов так дело и не дошло»

Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал поражение сборной Испании в 1/8 финала ЧМ-2022 против Марокко.

— Получилось примерно то же самое, что в 2018 году против России — Испания так и не научилась вскрывать такую оборону, — приводит слова Радимова «РБ Спорт». — То есть тики-така хорошо, контроль мяча хорошо, но до опасных моментов так дело и не дошло.

— А не считаете ли вы это некой «ответкой» на матч с Японией, когда они проиграли и «отцепили» Германию?

— В том числе, слишком уж они расслабились. Испанцы очень хорошо начали турнир, но в таких матчах расслабление сказывается.

— Сборная Марокко своей игрой заслужила этот исторический успех?

— Конечно. Включая серию пенальти, эта команда пропустила на турнире пока только один мяч — в игре с канадцами, и тот — в свои ворота после рикошета. У них собраны очень хорошие игроки, а фланговые футболисты вообще чуть ли не лучшие в мире, многие играют в той же Испании, отлично обучены. Им тяжело забить, испанцы сколько «долбились», только в самой концовке один момент чудом создали. И для меня стало откровением, что перед серией пенальти ни один тренер не участвовал в ее обсуждении, а с листочком бумаги стоял Бускетс. Возможно, в этом и кроется то, что испанцам не удалось реализовать ни одного удара. Меня это удивило, я такого никогда не видел.

— Какие шансы у Марокко дальше по сетке?

— Думаю, шансы 50 на 50. И победу уже нельзя будет назвать сенсацией. Потому что мы уже увидели, что это команда солидная, сильная, очень уверенно действует в обороне, в атаке неплохие игроки.

Сборная Марокко в серии пенальти обыграла Испанию и впервые вышла в 1/4 финала ЧМ, где сыграет с Португалией.