Рафинья: «Бразилия не заслуживает таланта Неймара и его футбола»

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Нападающий сборной Бразилии Рафинья поддержал своего партнера по команде Неймара, который получил травму и не сыграет больше в групповом турнире чемпионата мира-2022. Игрок «ПСЖ» подвергся критике после игры с Сербией (2:0).
«Аргентинские болельщики относятся к Месси как к богу. Португальцы относятся к Роналду как к королю. Бразильцы надеются, что Неймар сломает ногу. Он родился бразильцем, это его ошибка. Эта страна не заслуживает его таланта и его футбола», — написал Рафинья в социальной сети.
Бразилии на групповой стадии предстоят матчи против Швейцарии (28 ноября) и Камеруна (2 декабря).
Бразильцы занимают первое место в группе G ЧМ-2022 (3 очка), вторая — Швейцария (3 очка), третий — Камерун (0 очков), четвертая — Сербия (0 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования