Рианчо: «Хорваты — настоящие бойцы. Это у них в крови»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал победу сборной Хорватии над Марокко (2:1) в матче за третье место на ЧМ-2022.

«В чем секрет сборной Хорватии? Я думаю, что у хорватов в ДНК есть фантастический ген соперничества, они — настоящие бойцы. Такая маленькая страна с таким большим количеством спортивных успехов — это все не просто так. Поздравляю хорватов с заслуженной бронзой!» — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Сборная Хорватии завоевывает медали на втором чемпионате мира подряд. На ЧМ-2018 команда уступила в финале сборной Франции (2:4).

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией пройдет на главном стадионе турнира — арене «Лусаил» 18 декабря, начало — 18.00 мск.