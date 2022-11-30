Рауль Рианчо: «В первых парах 1/8 финала ЧМ нет явных фаворитов»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о первых парах 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

3 декабря Нидерланды встретятся с США, а 4 декабря сборная Англии сыграет с Сенегалом.

«Первые две пары 1/8 финала чемпионата мира получились достаточно равными, — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо. — Там нет явных фаворитов, все четыре команды могут спокойно пройти дальше. Понятно, что по уровню игроков Англия и Нидерланды выглядят предпочтительнее своих соперников, но в целом все команды равные. Кто из игроков чемпионата мира больше всего удивил? Пока рано судить об этом и давать персональные оценки. Есть много футболистов, которые очень ярко проявили себя в первых матчах, но конкретнее будет видно в играх плей-офф. После них уже можно будет сделать какие-то выводы», — сказал Рианчо.