Раум вспомнил, как Флик впервые пригласил его в сборную Германии

Защитник «РБ Лейпцига» и сборной Германии Давид Раум рассказал, ка Ханкс-Дитер Флик впервые пригласил его в сборную в 2021 году. Он признался, что сначала не брал трубку, так как номер был не определен.

«Последовал новый звонок, и я подумал: а они настойчивы. Я снова проигнорировал звонок. Телефон перестал звонить, и я получил смс: «Это Ханси Флик, перезвони мне», — цитирует Раума Marca.

24-летний Раум на данный момент выступает за Германию на чемпионате мира в Катаре. Завтра, 27 ноября, Германия проведет матч против Испании. Начало — в 22:00 по московскому времени.