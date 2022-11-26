Раум вспомнил, как Флик впервые пригласил его в сборную Германии

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Защитник «РБ Лейпцига» и сборной Германии Давид Раум рассказал, ка Ханкс-Дитер Флик впервые пригласил его в сборную в 2021 году. Он признался, что сначала не брал трубку, так как номер был не определен.
«Последовал новый звонок, и я подумал: а они настойчивы. Я снова проигнорировал звонок. Телефон перестал звонить, и я получил смс: «Это Ханси Флик, перезвони мне», — цитирует Раума Marca.
24-летний Раум на данный момент выступает за Германию на чемпионате мира в Катаре. Завтра, 27 ноября, Германия проведет матч против Испании. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования