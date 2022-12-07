Разгромное поражение Швейцарии стало самым крупным с 1963 года

Сборная Швейцарии проиграла Португалии в 1/8 финала чемпионата мира-2022 со счетом 1:6.

Это поражение стало самым крупным в истории национальной команды с 1963 года, когда Швейцария проиграла Англии 1:8.

Ранее сборная никогда не пропускала больше 6 голов в всех турнирах.

В 1/4 финала ЧМ-2022 Португалия встретится со сборной Марокко 10 декабря.