Реакция президента Франции на второй гол Мбаппе в финале ЧМ-2022

Сборная Франции сравняла счет в финальном матче чемпионата мира против команды Франции.

В составе французской команды дважды забил Килиан Мбаппе. Причем он забил два гола в течение двух минут.

Президент Франции Эммануэль Макрон наблюдает за этой игрой с трибуны стадиона в Катаре. И он не скрывал своих эмоций после второго гола.

Встреча проходит на стадионе «Лусаил Айконик».