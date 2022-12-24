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Сегодня, 12:30

Ребров проиграл Баженову пари на ЧМ: «Никита сказал, что выберет самый дорогой ресторан и закажет двойные порции»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Артем Ребров.
Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
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Экс-голкипер и технический координатор «Спартака» Артем Ребров в интервью «СЭ» рассказал о споре перед чемпионатом мира в Катаре.

«Мы тоже спорили — с Никитой Баженовым, двумя скаутами и Полом Эшуортом. Перед началом чемпионата мира написали свои команды на доске — кто выиграет, тому все остальные оплачивают ужин. Кого поведем в ресторан? Баженова, он поставил на Аргентину. После Нового года будем проставляться, угостим Никиту хорошим вкусным ужином. Он сказал: «Выберу самый дорогой ресторан и буду заказывать двойные порции!» — сообщил Ребров «СЭ».

Ранее защитник красно-белых Георгий Джикия рассказал о споре со своим одноклубником Шамаром Николсоном. Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в Катаре, одержав победу над Францией (3:3, пенальти — 4:2). До этого команда выигрывала чемпионат мира в 1978 и 1986 годах.

Лионель Месси. «Из-за победы Аргентины должен Баженову ужин в ресторане». Ребров — о сравнении Месси с Марадоной и эгоизме Роналду

Артем Ребров
Никита Баженов
Футбол
Чемпионат мира по футболу
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