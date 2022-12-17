Реграги: «Сборная Марокко будет на пьедестале мира, если выиграет у Хорватии»

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги поделился ожиданиями от матча за 3-е место чемпионата мира-2022 против Хорватии.

«Финишировать третьими, с точки зрения имиджа – это было бы великолепно: мы на пьедестале мира. Мы все выбросили из головы, потому что, когда проиграли в полуфинале, было тяжело со всеми теми эмоциями, которые с этим связаны, это сложно, особенно потому что это было первое поражение для нас.

Игроки все еще голодны, они хотят хорошо закончить и понимают, что еще предстоит играть. Думаю, они понимают, что третье место – это не четвертое место, и было бы неплохо привезти домой медаль», – цитирует RMC Sport Реграги.

Матч за третье место чемпионата мира-2022 между сборными Марокко и Хорватии состоится в субботу, 17 декабря. Начало – в 18.00 по московскому времени.