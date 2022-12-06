Реграги посвятил победу над Испанией марокканскому народу

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги поделился эмоциями от победы команды над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира-2022 (0:0, по пен. 3:0).

«Мы провели великолепный матч. Игроки выполнили все установки. Мы боролись до конца и вошли в историю. Я посвящаю эту победу марокканскому народу. Мы должны продолжать верить в себя.

Сможем ли мы стать чемпионами мира? Нам нужна энергия, тогда мы сможем побеждать. Нам нужно восстановиться и отдохнуть, а потом посмотрим, что будет дальше", — цитирует A Bola Реграги.

Сборная Марокко впервые выходит в 1/4 финала ЧМ и теперь сыграет с победителем матча Португалия — Швейцария.