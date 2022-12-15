Реграги рассказал, какую команду хочет видеть победителем ЧМ-2022 в Катаре

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги рассказал, какую команду будет поддерживать в финале чемпионата мира-2022.

«Мы выложились по максимуму, это самое главное. Мы показали всему миру, что футбол существует в Марокко и что у нас отличные болельщики. Мои игроки отдали все силы. Они зашли так далеко, как только могли. Теперь мы будем поддерживать Францию», — сказал Реграги.

В финале ЧМ-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Матч пройдет в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Начало — в 18.00 по московскому времени.