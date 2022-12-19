Рэпер Дрейк сделал ставку на Аргентину в финале ЧМ-2022 и проиграл один миллион долларов

Канадский рэп-исполнитель Дрейк проиграл один миллион долларов, сделав ставку на победу сборной Аргентины в основное время в финале ЧМ-2022 против Франции (3:3,4:2 — по пен.), сообщает Daily Mail.

Музыкант поставил один миллион долларов на то, что сборная Аргентины одержит победу над командой Франции в основное время, то есть в первые 90 минут. Если бы это произошло, то его выигрыш, по его же словам, составил бы 2,7 млн долларов.

Сборная Аргентины не смогла одержать победу в основное время матча, завершив 90 минут с счетом 2:2. Американский рэпер проиграл пари, но таким образом не сглазил команду, на которую поставил. Аргентинцы одержали победу в серии пенальти и стали чемпионами мира в третий раз.

Сборная Аргентины не выигрывала чемпионат мира 36 лет. Они шесть раз играли в финалах мирового первенства и в третий раз стали победителем турнира. Ранее аргентинцы выигрывали этот трофей в 1978 и 1986 годах.